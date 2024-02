Tchad : le ministère des Télécommunications récupère les 12 pylônes d'internet bloqués en douane

Boukar Michel, ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique, en compagnie de son staff technique, a effectué une descente à l'entrepôt de Ngueli, pour constater le stock des pylônes bloqués au niveau de la douane de Ngueli, ce jeudi 22 février 2024.



Cette descente avait pour objectif d'informer la population sur le dysfonctionnement de la fibre optique, et de la perturbation de l'internet ces derniers temps.



L'attributaire du marché des pylônes des 12 conteneurs destinés à Barh-Elgazel, Nord Kanem et à Amdjarass a connu énormément du retard. Avec la solidarité ministérielle, le ministre des Finances a instruit la douane que la marchandise soit enlevée.



« Notre objectif, c'est de donner l'internet à la population, et toutes les mesures sont prises, pour qu'on puisse trouver la solution », conclut-il.