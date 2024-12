Tchad : le ministère des Transports sensibilise sur la sécurité routière

Dans le souci de prévenir et d'éviter les accidents de la circulation, le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, à travers l'Office national de la sécurité routière (ONASER), sensibilise sur la sécurité routière. Entamé les 22 et 23 décembre derniers, dans les 10 arrondissement de la ville de N’Djamena, ce 31 décembre 2024 aura été le tour du 9ème arrondissement.



Soucieux de la sécurité de la population, et afin d'éviter la multiplication des cas d'accidents de la circulation, et prévenir les risques en cette période de fin d'année, l'Office national de la sécurité routière a déployé ses agents sur le terrain, pour échanger avec les usagers sur l'importance de la prudence au volant.



Munis de dépliants, les agents mènent une sensibilisation de bouche à oreille, une stratégie qui permet également un échange direct avec les usagers de la voie publique. Au centre des échanges, les comportements à risques tels que le téléphone au volant, l'ivresse au volant, l’excès de vitesse, le non-respect du Code de la route, ont fait l'objet d'échanges entre les usagers et l'équipe de ONASER.



Cette action vise à faire comprendre à l'ensemble de la population, en particulier les conducteurs d'engins, les dangers qui planent sur la vie humaine, quand les règles de circulation routières sont négligées.



Les usagers ont apprécié cette sensibilisation qui, selon eux, rappelle non seulement la vigilance au volant, mais aussi souligne le taux élevé de personnes n'ayant pas la connaissance sur l'utilité de panneaux de signalisation, la non maîtrise du code de la route. Ils lancent un vibrant appel aux autorités de renforcer davantage la réglementation de la circulation.



Ils ont également déploré le comportement de certains conducteurs qui négligent le respect des feux de signalisation. Il faut souligner que cette sensibilisation a ciblé les conducteurs de mototaxis, proches de la population, car ces derniers sont appelés à en faire bon usage.