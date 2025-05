Tchad : le ministère du Commerce et de l'Industrie fait un point sur les élections consulaires de la CCLAMA

Ce 20 mai 2025, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, a fait une déclaration relative à la tenue des élections consulaires de la CCLAMA du 11 mai 2025, dans la salle de réunion de l’Institution.



Au cours de son discours, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que conformément aux textes en vigueur, le processus électoral de renouvellement des organes de la CCLAMA a été entamé l'année dernière, en mettant en place la commission électorale consulaire, et ainsi que trois sous-commissions techniques, chargées de l'appuyer dans l'accomplissement de sa mission.



Il a souligné que, à cette phase préparatoire a abouti à l'élaboration et à la publication des listes électorales, suivies de l'organisation le dimanche 11 mai 2025, des élections consulaires, destinées à désigner les membres de l'Assemblée générale de la CCLAMA. Il a rappelé que ces élections se déroulent sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les chefs-lieux de province, avec un déploiement effectif des membres de la commission pour superviser et garantir la régularité du scrutin.



Il a également plaidé pour la collaboration des autorités administratives et militaires locales, et pour la vigilance des forces de maintien de l'ordre. Il a parlé sur le document présenté comme étant un procès-verbal manipulé, visant à favoriser un candidat. Il informe l'opinion que le seul procès-verbal authentique du vote à Pala est conservé par la commission électorale consulaire, accompagné d'un rapport circonstancié du chef de mission.



En effet, il a rappelé qu’un candidat de la ville de Mongo a tenté de boycotter le scrutin en invoquant l'absence de 49 électeurs sur la liste, or ces derniers ont été exclus du fichier électoral, conformément aux dispositions réglementaires, pour avoir fourni des documents non conformes lors de leur enregistrement.



Il a salué le bon sens des candidats de Mao qui ont été sensibilisés en amont sur les modalités du vote. Par ailleurs, il a souligné qu’à Moundou, une tension a été enregistrée, une heure et demie après l'ouverture du scrutin.



Enfin, il a souligné que la commission prend toutes les contestations et tient à rappeler, avec insistance aux candidats et aux électeurs que conformément aux textes en vigueur, les requêtes doivent être adressées à la justice, car ni le ministre du Commerce et de l'Industrie même en sa qualité de président de la commission électorale consulaire, ni aucune autre autorité administrative, n'a le pouvoir d'annuler tout ou partie des opérations électorales.



Ainsi, seule l'autorité judiciaire et compétente a le droit de se prononcer sur une contestation électorale consulaire, comme le prévoit l'article 51 du décret n° 962 portant statut de la CCLAMA.