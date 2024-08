Tchad : le ministère du Pétrole redynamise son service minier

Dans le cadre de redynamisation de l'administration minière, le secrétariat d'État au Pétrole, chargé des Mines et de la Géologie, Oumar Djimet Moussa, a effectué ce mercredi 21 août 2024, une visite au Laboratoire d'analyse et la direction du Cadastre minier de ce ministère.



Au cours de cette visite le secrétaire d'État au pétrole, chargé des mines et de la géologie, Oumar Djimet Moussa, a échangé avec les responsables de ces départements afin de relever les manquements et ensuite apporter des solutions adéquates pour répondre aux défis.



Il a indiqué que dans le cadre de redynamisation de l'administration, il est important que chaque secteur s'organise et le ministère du pétrole et de la géologie est un pilier de l'économie national et leur maîtrise va contribuer d’une manière significative à l’économie.



Le secrétaire d'État au pétrole a souligné que le cadastre est un service publique et maillon important dans l'administration minier et c'est à travers ce service que l'on peut mesurer la performance du secteur. Selon lui les initiatives de transparence extractive pour l'industrie se base sur des indicateurs par rapport aux performances du cadastre minier.



Oumar Djimet Moussa a indiqué que depuis 2019, le Tchad et ses partenaires ont mis en place un service de cadastre et un laboratoire bien équipé. Il a ensuite affirmé que les services seront renforcés afin de permettre aux agents de compiler les données et ces données seront mise en ligne pour attirer l'attention des investisseurs potentiels.