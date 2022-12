Tchad : le ministre Abakar Rozzi Teguil a défendu l'adoption du Code de l'artisanat au CNT

Le projet de loi a été défendu par le ministre en charge de l'artisanat, Abakar Rozzi Teguil. Selon le ministre, la principale insuffisance du secteur de l’artisanat au Tchad est l’absence d’une définition et de sa délimitation juridique, qui devrait préciser les contours de ce secteur d’activités et qui permettrait de clarifier un certain nombre de zones d’ombres.



"Cette absence de définition donne matière à supputations et peut créer des conflits de compétences dans l’Administration, mais surtout des carences en matière d’appui ou d’accompagnement du secteur", explique Abakar Rozzi Teguil.



À ses yeux, "il urge donc de relancer notre artisanat qui est appelé à être organisé, encadré et promu".



Face à ces enjeux, le ministère des Affaires culturelles, du Patrimoines historique, du Tourisme et de l’Artisanat a élaboré le présent projet de Code.



Le secteur de l'artisanat, bien organisé, pourrait contribuer à la diversification de l'économie nationale par la création d'emplois et de revenus pour un grand nombre de personnes tant en milieu rural qu'urbain, reconnait la Commission éducation nationale, culture, jeunesse, sports, arts et loisirs.



Les conseillers nationaux ont approuvé la loi à l'unanimité (139 voix pour).