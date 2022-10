Tchad : le ministre Abakar Rozzi Teguil annonce une soirée de l'unité nationale et du vivre-ensemble

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique et du Tourisme a rencontré ce 26 octobre les les différentes corporations des artistes tchadiens à la Bibliothèque nationale de N'Djamena.



Il a interpellé les artistes à travers leurs différentes prestations et supports, à prôner la culture de la paix et du vivre-ensemble sur l'ensemble du territoire.



Le ministre a rappelé aux artistes qu'ils ont un statut reconnu par l'État et officialisé le 23 septembre 2022 par le président de la transition à travers l'approbation de la politique culturelle du Tchad. Le ministre s'engage à mettre personnellement en oeuvre ce statut.



Le chef du département appelle les artistes à se mettre au service de la nation en prônant la paix, l'unité nationale et le vivre-ensemble au quotidien. Pour lui, les artistes doivent avoir un sens de discernement et aussi jouer le rôle de médiateur en étant les artisans de la paix, fédérateurs à tous les niveaux des couches sociales. Ainsi, le repli identitaire et l'appel à la haine envers des concitoyens doivent être proscrits de leurs quotidiens.



Le ministre Abakar Rozzi Teguil informe que parmi ses premières actions figurent l'organisation de la grande soirée de l'unité nationale et du vivre-ensemble pour que les tchadiens se retrouvent ensemble, afin de communier et de se brasser culturellement. La deuxième soirée sera un concert caritatif au profit des sinistrés, victimes des inondations récentes.