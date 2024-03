Tchad : le ministre Boukar Michel soutient l'agriculture à Mbalmaï, près de Kélo

Ce jeudi 28 mars 2024, le ministre des Télécommunications a fait une halte remarquée au village de Mbalmaï.



Poursuivant sa tournée dans la zone méridionale, le ministre a saisi l'occasion du retour pour inaugurer des pompes immergées, équipées de panneaux solaires, dans le but de renforcer les capacités de production agricole.



Au village de Mbalmaï, situé à quelques kilomètres de Kélo, le ministre des Télécommunications a choisi de s'arrêter pour apporter son soutien aux populations locales. Devant une foule enthousiaste, le ministre Boukar Michel a reçu la bénédiction du chef de village de Mbalmaï.



C'est à la suite d'actions concrètes et tangibles qu'il a gagné la confiance de cette population. Les panneaux solaires installés alimenteront désormais les champs irrigués, dans le but d'améliorer les rendements agricoles.



Cette initiative marque le début d'une véritable révolution agricole. Boukar Michel a promis à cette population de mener à bien l'œuvre qu'il vient d'entreprendre.