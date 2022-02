Tchad : le ministre Idriss Dokony Adiker veut des stratégies innovantes pour la sécurité

Le général Idriss Dokony Adiker est le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration. Il a été installé ce 28 février à N'Djamena. "La sécurité est l'affaire de tous", a déclaré le ministre entrant.



"La lutte contre l'insécurité et la délinquance ne doit pas reposer sur les seules forces de défense et de sécurité", a insisté l'officier supérieur.



Le général Idriss Dokony Adiker entend diagnostiquer et faire un état des lieux profond afin de concevoir un nouveau concept avec des stratégies innovantes, adapté aux contextes locaux.



Le nouveau ministre appelle à un engagement résolu de l'ensemble des forces de défense et de sécurité.