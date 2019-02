Tchad : le ministre Kassiré rentrera cette semaine après des soins en France

A la suite des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux depuis le 28 janvier faisant état du décès du président du Viva-RNDP, par ailleurs ministre d'Etat, ministre conseiller à la Présidence de la République, Dr. Nouradine Delwa Kassiré Coumakoye, sa famille nucléaire ainsi que sa famille politique informe l'opinion publique qu'il est bel et bien vivant et se trouve en France pour des soins.



Selon sa famille, de telles rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux sont de nature à nuire à la personne du Dr. Kassiré, à son parti, et à créer de la psychose dans sa famille, chez ses amis et par ailleurs dans la République.



Le Viva-RNDP demande à l'auteur de la publication "d'arrêter les rumeurs et entend saisir les instances judiciaires pour que justice soit faite."



"Au cours des échanges téléphoniques avec ses proches, le président affirme qu'il se porte mieux et rentrera au pays d'ici la fin de la semaine", selon un communiqué signé par le président de la jeunesse du Viva-RNDP, Abel Delpoua Sewa.