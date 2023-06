Tchad : le ministre Patalet Géo vole au secours de la mère des quadruplés à Pala

Ce matin du 1er juin 2023, la dame Yambe Bertine, qui a donné naissance à 4 enfants, a reçu un appui de la part du ministre en charge de la Jeunesse, Patalet Géo, un don composé d’une somme de 200.000 FCFA, d’un sac de sucre, d’un sac de riz, d’un carton de savon et du lait.



Une occasion pour Patalet Géo de féliciter la maman des enfants et de souhaiter bonne santé aux quatre filles, ainsi qu’à leur génitrice.



Plusieurs autres personnes de bonnes volontés ont volé au secours du couple, depuis la naissance des quadruplés, à la maternité de l’hôpital provincial de Pala.



Les quatre enfants et leur maman se portent à merveille.