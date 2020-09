Tchad : le ministre Routouang Mohamed et les Fédérations sportives passent au crible les défis

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rencontré jeudi au CEFOD les membres des Fédérations sportives nationales pour se pencher sur la redynamisation, évoquer les perspectives et prendre un nouveau départ dans la cohésion.



Routouang Mohamed Ndonga Christian, ministre de la Jeunesse et des Sports, a rappelé que son département ministériel est chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de jeunesse et des sports.



"Le sport occupe une place de choix dans la politique du Gouvernement de la 4ème République. (...) Nous avons constaté le faible attrait du public tchadien dû aux résultats moins satisfaisants dans la plupart des disciplines sportives", indique le ministre.



Pour l'heure, l'implication du secteur privé s'impose, précise Routouang Mohamed Ndonga Christian. Selon lui, le premier facteur déterminant pour l'implication du secteur privé est avant tout d'ordre fiscal. Car lorsque les charges dues à la promotion du sport et au sponsoring sportif ne sont pas déductibles dans notre code général des impôts, l'implication du secteur privé va toujours demeurer un problème.



Le deuxième facteur, c'est en soutenant les activités sportives qu'une entreprise devient visible et par ses images constantes à la télėvision qu'elle devient une cible privilégiée du fiscal.



"Le Tchad à l'instar de la plupart des pays africains fait face à de nombreux défis qui rendent son sport moins performant. Ces défis sont entre autres l'insuffisance des infrastructures sportives, la non-exécution des textes d'application, le manque de circuits de compétition et la prise en charge des sportifs (sponsoring)", énumère le chef de département ministériel.



C'est ainsi que le ministère en charge des sports entend s'appuyer sur ses partenaires afin de mettre en place une stratégie de redynamisation du sport tchadien et lui donner un nouveau souffle.