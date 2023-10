Tchad : le ministre SGG porte plainte contre X pour atteinte à son intimité

Le ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions, Haliki Choua Mahamat, tient à exprimer sa profonde indignation, face à la récente publication d'une vidéo circulant sur le net.



Cette vidéo publiée sur la page Général Labo Mobil, et partagée par d'autres plateformes, expose sa vie privée et celle de son épouse légitime. Cette atteinte à son intimité est inacceptable.



En tant que personnalité publique, il est pleinement conscient de son engagement envers le service public, mais cela ne signifie pas que sa vie personnelle soit violée. En effet, le respect de la vie privée est un droit fondamental à tous, y compris des personnes occupant des responsabilités publiques. Cette intrusion nuit, non seulement à son honneur et à sa dignité, mais aussi à celle de sa famille et de ses collaborateurs.



Cela étant, il est du devoir de la société de protéger la vie privée de chacun. Par conséquent, le ministre SGG a pris la décision de déposer une plainte contre X, pour atteinte à son intimité. Aussi, il est important de faire en sorte que de tels actes ne restent impunis.



Enfin, le ministre SGG remercie sincèrement tous ceux qui lui ont exprimé leur soutien en cette période difficile. Car il est du devoir de tous de promouvoir le respect de la vie privée. C'est une lutte que le ministre compte mener avec détermination, non seulement pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble des concitoyens.