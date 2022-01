Tchad : le ministre d'État Acheikh Ibni Oumar en mission au Ouaddaï

Le ministère d'État à la réconciliation nationale et au dialogue, Acheikh Ibni Oumar, est arrivée ce 7 janvier à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province du Ouaddaï Ahmat Dari Bazine, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs civils et militaires.



Aussitôt arrivé, le ministre d'État Acheikh Ibni Oumar s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Ouaddaï sur l'organisation de l'atelier pilote de sensibilisation au processus de réconciliation et de dialogue sur les conflits aux ressources naturelles.



Cet atelier aura lieu du 8 au 9 janvier 2022 à l'hôtel 3 étoiles d'Abéché.