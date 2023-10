Tchad : le ministre d’État Gali Ngothé installe le comité pour l’éradication de la mendicité infantile

Au Tchad, le Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Dr Gali Ngothé Gatta, représentant le Chef de l’État, a installé ce vendredi 20 octobre 2023, les membres du Comité de Pilotage et du Comité Exécutif de l’Initiative Présidentielle pour l’Eradication de la Mendicité Infantile (IPEMI) au Tchad, a annoncé la présidence du Tchad.



« Il s’agit d’une initiative mise en place en exécution des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (𝐃𝐍𝐈𝐒) », a souligné la présidence.



Il est à noter qu’un décret signé ce 7 septembre 2023 a porté création et attributions de l'initiative présidentielle pour l'éradication de la mendicité infantile (IPEMI) au Tchad, en exécution des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.



L'IPEMI est rattachée au secrétariat général de la Présidence de la République. Elle a pour missions principales de coordonner les actions de lutte contre le phénomène des enfants de la rue ou encore d'enclencher et superviser le processus d'éradication du phénomène des enfants de la rue.