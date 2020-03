Tchad : le ministre d'Etat Kalzeubé au chevet des soldats blessés de Bouma

Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a rendu visite mardi, à l’Hôpital militaire de N'Djamena, aux militaires blessés lundi dans l'attaque de Bouma, au Lac.



Les blessés suivent des soins appropriés depuis leur acheminement à N’Djamena, au lendemain des durs combats qui les ont opposés aux éléments de Boko Haram, informe la Présidence.



Sur place, la délégation conduite par le ministre d'Etat a trouvé des militaires "certes visiblement fatigués et alités mais jamais abattus, plutôt déterminés."



La délégation a échangé avec le staff médical et a visité le service des soins intensifs.



"Cette visite a apporté un réconfort moral aux blessés qui attendent impatiemment à se remettre pour regagner leurs positions. Pour eux, c’est un engagement profond devant la nation que nul ne peut ébranler quel que soit les difficultés et les circonstances", souligne la Présidence.



Internés à l’hôpital, les blessés sont admis en deux vagues. La première vague compte 21 personnes et la deuxième 34, parmi eux 4 civils pour la plupart blessés par balle ou victimes d’éclats.