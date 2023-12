Tchad : le ministre de l’Administration désigne les membres de l’ORGEP

Le ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Limane Mahamat, a signé le 19 décembre 2023, un décret portant désignation des membres de l'Organe de Régulation de la Gestion du Pèlerinage (ORGEP).



Cet organe comporte 13 membres qui représentent plusieurs administrations et institutions, au rang desquelles, le ministère en charge de l'Administration du territoire, le ministère en charge des Affaires étrangères, le ministère en charge de la Sécurité publique, le ministère en charge de la Santé publique, le ministère en charge de l'Aviation civile, les représentants du Conseil Supérieur des Affaires islamiques, et les représentants des Agences de voyage.