Tchad : le ministre de l'Administration du territoire fait le suivi de l'état d'urgence au Sila

Le ministre de l'Administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaibo poursuit sa tournée à l'Est du Tchad. Il est arrivé vendredi à Goz Beida, dans la province de Sila, à bord d'un hélicoptère militaire, dans le cadre d'une visite de travail et de suivi de l'état d'urgence, a constaté Alwihda Info.



Il est accompagné d'une délégation composée d'officiers généraux et de responsables militaires.



Ils ont été accueillis à leur descente d'hélicoptère par le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi.



Le cortège s'est rendu à la résidence du gouverneur pour une séance de travail, en présence des responsables administratifs et sécuritaires.



Goz Beida est la troisième étape de la visite après Adré et Abéché, dans la province voisine du Ouaddaï.



Les provinces du Sila et du Ouaddaï -ainsi que du Tibesti- ont été placées depuis le 20 août 2019 sous l'état d'urgence pour faire face à la dégradation sécuritaire dans la zone.