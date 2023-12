Tchad : le ministre de l'Administration honoré par l'Association Avenir du Ouaddaï

Ce mercredi 27 décembre 2023, au nom de l'Association Avenir des Jeunes du Dar-Ouaddaï pour la paix et le développement, le président de l'Association, Ousmane Abderahim Adam, a honoré le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, par ailleurs président de la CONOREC et à Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, secrétaire permanent de la Commission Nationale d'Accueil de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriées (CNAAR), pour leur assistance aux côtés de l'association.



C'était dans les locaux de la CNARR à N’Djamena, en présence de quelques personnalités.



Le président de l'Association Avenir des Jeunes, Ousmane Abderahim Adam, a souligné que ces attestations sont remises en guise de reconnaissance pour leurs efforts fournis dans le cadre du développement de la province.



Elles leur permettront à faire davantage pour les jeunes du Ouaddaï. Le secrétaire permanent de la CNAAR, Idriss Mahamat Ali Abdallah Nassour, a remercié les membres de l'Association Avenir des Jeunes en général, et le président en particulier, pour cette marque de considération en leur personne.



Enfin, il a encouragé cette organisation à aller de l'avant afin d'atteindre ses objectifs.