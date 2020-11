Tchad : le ministre de l'Agriculture est au Sila pour la fête de la femme rurale

Le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar est arrivé samedi en début d'après-midi à Goz Beida, dans la province du Sila, à la veille de la célébration en différé de la Journée de la femme rurale.



Il a été accueilli à l'aérodrome de Goz Beida par le gouverneur du Sila Abdraman Ali Mahamat, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, ainsi que des autorités administratives et militaires de la province. La délégation s'est ensuite dirigée vers la résidence du gouverneur.



Vendredi, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance Amina Priscille Longoh est arrivée à Goz Beida à la tête d'une délégation pour la fête de la femme rurale.



D'autres personnalités affluent dans la province pour l'évènement, notamment la ministre de l'Urbanisme Amina Ehemir, la secrétaire générale adjointe du gouvernement Lucie Beassemda, des conseillers du chef de l'État et la secrétaire exécutive du Réseau des femmes ministres et parlementaires Assia Abbo.



La Première Dame Hinda Déby est attendue demain à Goz Beida, l'évènement étant placé sous son haut patronage.



L'édition 2020 de la Journée de la femme rurale sera célébrée cette année à Koubeygou, un village situé à 5 Km de Goz Beida. En marge des festivités, plusieurs sessions de formation ont été lancées ces derniers jours à Koubeygou. Des opérations de sensibilisation sur la scolarisation des filles et contre le mariage précoce sont également initiées.