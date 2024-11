Tchad : le ministre de l’Aménagement du territoire fait une descente au quartier Mandjafa

Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mahamat Assileck Halata, s’est rendu sur le site de Mandjafa, dans le 7ème arrondissement, ce jeudi 07 novembre 2024, afin d’observer les travaux réalisés par l’équipe du MATUH, l’entreprise ANDA, la mairie centrale et la commune du 7ème, suite à la constatation de buses qui ont cédé à cause de la montée des eaux du fleuve, de la pression et l'érosion sur les matériaux.



Sur ordre du ministre de l'Aménagement, une équipe s'est déployée sur le terrain, afin d'agir rapidement pour mettre un terme à la situation. Un endiguement de 3,5 km sera fait aujourd'hui.



Selon Mahamat Assileck Halata, ANDA va déployer plus de 200 bennes de sable sur une distance de 3,5 km, et ce, durant les 24 heures. Après cela, l'entreprise procédera à des interventions dans le quartier de Kilwiti sur 15 mètres pour stopper le débordement du Bahr Linia. « Nous restons mobilisés », a indiqué le ministre.