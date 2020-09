Tchad : le ministre de l'Aviation civile en visite d'inspection à l'aéroport de N'Djamena

Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Sebgué Nandeh, accompagné du personnel de son institution, a effectué vendredi une visite de travail, de contrôle et de suivi des services techniques de l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena.



La déplacement vise à constater l'état de fonctionnement de l'aéroport, l'entretien, les défis et apporter des solutions aux éventuels manquements.



Au cours de la visite, plusieurs services techniques et lieux ont été visités par le ministre, à savoir : les cellules de contrôle et de veille sanitaire contre la Covid-19, la salle d'accueil et d'attente des voyageurs, le service de sécurité de l'aéroport, l'état de la piste de contrôle et de décollage, la tour de contrôle de l'aéroport, le parking des avions, les sapeurs pompiers de l'aéroport et la tour de radar et de contrôle des avions.



Sebgué Nandeh a également procédé à un contrôle du respect des mesures barrières contre la Covid-19 par le personnel de l'aéroport.



Chaque structure de l'aéroport est assistée par un chef de service. Il explique l'importance de son service et le rôle qu'il joue au sein de l'aéroport. Le chef de service détaille également les problèmes rencontrés dans l'optique de parvenir à des solutions.



Le ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale précise que la visite vise à voir dans quel état travaillent les différentes services -surtout en cette période de crise sanitaire-, s'enquérir des difficultés et apporter des solutions pour que l'aéroport soit le meilleur.



"Aujourd'hui, à travers l'ASECNA, notre aéroport international Hassan Djamous respecte toutes les normes internationales, comme vous l'avez constaté", se félicite Sebgué Nandeh.



Le ministre encourage le personnel de l'aéroport à travailler en étroite collaboration afin de relever les défis majeurs. Il remercie le chef de l'État "qui n'a jamais cesser d'appuyer le ministère pour qu'aujourd'hui l'aéroport internationale Hassan Djamous respecte toutes les normes internationales afin que l'économie soit booster dans ce secteur."