Tchad : le ministre de l'Eau et de l'Énergie visite des installations hydrauliques de la STE

Accompagné par le directeur général de la Société Nationale des Eaux(STE), le ministre de l'Eau et de l'Energie, s'est rendu le mercredi 22 janvier 2025 aux installations hydrauliques de la STE des quartiers Farcha, Moursal, Klemat, Béguinage et Walia, pour constater l'état de ces installations hydrauliques.



Cette visite intervient après l'instruction du président de la République, visant à éviter aux populations, les difficultés d'accès à l'eau potable en période de canicule. Passale Kanabe Marcelin, ministre de l'Eau et de l'Énergie, à son tour, a instruit les responsables de la STE, afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à la période de canicule à venir.



Par ailleurs, il a indiqué que des efforts conséquents sont en train d'être faits. En guise d'exemple, il a souligné que l'année 2023-2024, a connu une production de plus de 2.000.000 mètres cube, ce qui équivaut à 9,8%.



Néanmoins, beaucoup de choses restent à faire, a rappelé le ministre de l'Eau et de l'Energie, comme le niveau des installations et des extensions. C'est pourquoi il a demandé à la STE de se mettre au travail pour réparer les forages, et les groupes électrogènes.



Passale Kanabe Marcelin a également annoncé qu'un nouveau projet financé par les Pays-Bas, la Banque mondiale et l'Agence Française de Développement(AFD), est en train de se mettre en place. Il vise à aider la STE dans les installations des forges et des châteaux d'eau.



Pour conclure, Passale Kanabe Marcelin, a exhorté la STE de bien s'approprier les installations léguées par l'AFD, avant de se prononcer en ces termes : « on a l'impression que ces installations sont abandonnées, je pense que la STE va reprendre la main sur ces installations, en vue de renforcer celles qui existent déjà ».