Tchad : le ministre de l'Éducation a lancé la rentrée scolaire à Mao

Koumbagri est une localité située à 5 km au sud de la ville de Mao. Elle a abrité ce vendredi matin la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2021-2022.



Le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci, a justifié le choix du Kanem pour le lancement de la rentée. Le Kanem géographique est le point de départ de l'école française au Tchad.



Le délégué provincial de l'éducation nationale, Ousman Goulgoulaye, a recommandé à la délégation ministérielle les points suivants : la dotation de 170 enseignants du primaire par an, la réfection de l'École nationale d'instituteurs bilingue de Mao, la dotation de 65 professeurs dans les lycées et collèges, la dotation en matériels didactiques et manuels scolaires dans les écoles primaires, collèges, lycées et écoles, la dotation en kits informatiques et bureautiques dans tous les services de la délégation provinciale et la réhabilitation de la première école française du Tchad.



Le gouverneur du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, et le maire de la ville de Mao, Moussa Maina, ont souhaité la bienvenue à la délégation. Le gouverneur a remercié les partenaires et la commission d'accueil pour leur contribution ayant permis la réussite du lancement de la rentrée scolaire.



La première école française a vu le jour le 11 décembre 1911 avec 11 élèves dont deux filles : Alifa Zezerti, Bechir Sow, Gobi, Kosso Doungouss, Mahamat Agrey, Masri, Seïd Allaboursa, Seïd Saraye et S'y Ali. Les deux filles sont Zara Gabtchi et Zara Lili.



Le ministre demande aux élèves d'être studieux, disciplinés, assidus et respectueux des valeurs de la République.



La rentrée scolaire 2021-2022 est placée sous le thème : "un esprit de cohésion pour une éducation de qualité".