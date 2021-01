Tchad : le ministre de l'Éducation exhorte les enseignants à lever la grève

N'Djamena - Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma, et le secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Promotion civique, Moustapha Mahamat Talko, ont rencontré jeudi le Bureau exécutif national du Syndicat des enseignants du Tchad (SET).



Les échanges ont porté sur la relance et la réouverture des salles de classe, informe le département ministériel.



Le ministre a plaidé pour la reprise effective des cours. Aboubakar Assidick Choroma a affirmé que cette grève impacte négativement l’école tchadienne qui souffre déjà d’autres maux.



Selon lui, les enseignants doivent faire en sorte que l’école se mette sur les rails, afin d’assurer l’avenir des enfants et partant, celui du pays.



Le SET de son côté, partage les préoccupations du ministre, mais il l’exhorte également à plaider les causes des enseignants auprès du gouvernement.