Tchad : le ministre de l'Éducation recadre les choses pour une bonne refondation de l'école

Les points saillants ont tourné autour de la question de l'absentéisme de certains agents de leur poste, mais aussi d'autres innovations en ce qui concerne le recensement biométrique des fonctionnaires et des contractuels de l'État. C'est dans cette vision que le Secrétaire général du ministère de la fonction publique et son adjoint ont fait le déplacement afin de donner des orientations sur cette opération.



Dans son intervention, le secrétaire général en charge de l'Éducation, Mahamat Seid Farah, a encouragé les délégués à participer pleinement et entièrement à cet exercice qui anticipe déjà le recensement. Il n'a pas manqué d'exhorter ses collaborateurs à poser des questions sur des zones d'ombre afin d'être éclairés pour qu'une fois regagné leur poste, ils soient à même de bien transmettre le message.



Le patron du ministère de l'Éducation, Moussa Khadam, a affirmé que l'école tchadienne, biaisée par son système de fonctionnement, reste une grande préoccupation partagée par les acteurs éducatifs. Il a interpellé les délégués à prendre au sérieux leur engagement pris pendant les assises du dialogue national inclusif, dans le cadre de la refondation de l'école tchadienne, sans lequel la réussite de cette refondation serait une utopie.



Plusieurs mauvaises pratiques minent le système éducatif tchadien, notamment le recrutement des enseignants ne répondant pas aux besoins du ministère, la gestion des affectations et des nominations par complaisance et affinité, les médiocres prestations tant décriées des enseignants, la création anarchique et le marchandage autour de la gestion des établissements privés, la délivrance des autorisations d'études et bien d'autres. C'est au vu de tout cela que ce contrôle a été mis en place afin d'identifier clairement les abandons de poste et de traquer tous les absentéistes, a souligné le numéro un de l'Éducation.