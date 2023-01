Tchad : le ministre de l'Élevage à Ati pour la deuxième phase du projet PRAPS

Le ministre de l'Élevage et des Production animales, Dr Abderahim Awad Atteib, est arrivé à Ati, chef-lieu de la province de Batha, ce 19 janvier. Sa visite a pour but d'évaluer la première phase du projet PRAPS et de lancer la deuxième phase. Il était accompagné de techniciens et de partenaires pour cette occasion.



Le projet PRAPS vise à améliorer les conditions d'élevage et la production animale dans la région, avec pour objectifs de renforcer les capacités des éleveurs, de promouvoir les bonnes pratiques d'élevage et de favoriser l'accès aux marchés pour les produits de l'élevage. La première phase a permis de mettre en place des infrastructures, des équipements et des outils pour améliorer les conditions d'élevage.



La deuxième phase du projet PRAPS, qui sera lancée demain, vise à renforcer les compétences des éleveurs, à promouvoir les bonnes pratiques d'élevage et à favoriser l'accès aux marchés pour les produits de l'élevage.