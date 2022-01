Tchad : le ministre de l'Élevage en mission au Salamat

L'objectif de la mission est de rencontrer les services déconcentrés de l'État et les organisations de la société civile afin d'évaluer les réalisations du projet PASTOR (Programme d'appui structurant de développement pastoral) et échanger amplement sur la question de gestion de conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Lors de son intervention de bienvenue, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a fait un bref aperçu de la carte postale de la province qui, selon lui, alimente une grande partie du pays par sa potentialité agro-sylvo-pastorale. Profitant de l'occasion, le gouverneur du Salamat a fait un plaidoyer auprès du ministre pour demander le renforcement du service d'élevage en agents et équipements de service.



Le ministère de l'Élevage et des Productions animales, Dr. Abderahim Awat Atteib, a donné plus de précisions sur sa mission. Touchant la question des conflits, le ministre a félicité spécialement les autorités locales qui se sont beaucoup investies pour calmer la situation conflictuelle entre les communautés. Toutefois, il les exhorte à ne pas perdre de vue la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs.



Le programme PASTOR a été conçu et financé conjointement entre l'Agence française de développement, l'Union européenne et le Tchad pour accompagner les réformes du gouvernement dans le secteur de l'élevage et apporter des réponses palpables dans trois zones géographiques à haute vulnérabilité au Tchad, à savoir : Moyen-chari et Mandoul ; Guéra - Fitri et Ennedi - Wadi Fira - Ouaddaï - Sila - Salamat.



Globalement, ce programme vise à promouvoir une utilisation concertée et durable des ressources pastorales au Tchad. Dans son agenda, la mission a prévu une tournée pour se rendre dans les provinces concernées.