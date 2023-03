Tchad : le ministre de l'Élevage encourage les femmes à montrer leurs talents et à poser des actes concrets

Dans son discours, la présidente du comité d'organisation, Massal Rachel, a souligné que le thème de l'édition 2023, "Femme, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire", tire sa légitimité des résolutions du DNIS et met en exergue les engagements politiques pris par les plus hautes autorités de la Transition pour le développement et la cohésion sociale du pays. Elle a ajouté que les femmes du Département de l'Élevage célèbrent aujourd'hui, en différé, cette journée sous le thème "Femme tchadienne, la paix et la réconciliation doivent être ton engagement".



De son côté, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Dr Abderahim Awat Atteib, a souligné que les femmes ont leur place dans son département mais qu'il n'est pas satisfait du fait que seulement 25% des travailleurs de son ministère sont des femmes, alors que l'objectif est d'atteindre 30%. Il a encouragé les femmes à montrer leurs talents partout où elles sont pour prouver leur capacité à tout faire et les a incitées à poser des actes concrets pour aller plus loin. Il a ajouté que souvent les femmes elles-mêmes se désistent en disant que certains postes ne relèvent pas de leurs compétences mais plutôt de celles des hommes.