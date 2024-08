Tchad : le ministre de l’Enseignement supérieur en visite à l’USTA d’Ati

Le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, TOM ERDIMI, a séjourné ce dimanche à Ati, dans la province du Batha. À son arrivée, il a été accueilli par le Gouverneur de la Province du Batha, le Général de Division AHMAT GOUKOUNI MOURALI, en présence du Recteur de l'Académie du Centre, Professeur MALLOUM SOULTAN, et du Président de l'Université des Sciences et des Technologies d'Ati (USTA), Professeur Moutode Vincent Madji.



Cette visite marque la dernière étape de la tournée du Ministre d'État dans les institutions d'enseignement supérieur du Centre et de l'Est.



Au cours de ses échanges avec les différentes entités de l'USTA, le Ministre d'État a félicité l'université pour sa stabilité académique avant de présenter sa vision pour la refondation de l'enseignement supérieur. Selon lui, cette refondation repose sur un certain nombre de mesures strictes, notamment la pérennisation de la normalisation de l'année académique, l'obtention du doctorat par les Assistants dans un délai maximal de cinq ans, faute de quoi ceux qui ne l'auront pas obtenu seront reversés à l'éducation nationale, ainsi que l'élaboration d'un plan stratégique de développement institutionnel quinquennal.



Les participants à la réunion ont pris acte de ces orientations et ont remercié le Ministre d'État pour sa visite, avant de lui remettre leurs doléances.