Tchad : le ministre de l’Enseignement supérieur institue les Universiades

Par arrêté numéro 109 du 22 juillet 2024, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, Tom Erdimi institue les Universiades de l'Enseignement Supérieur.



En effet, les Universiades sont l'ensemble des compétitions sportives universitaires organisées une fois par an, en séance bloquée dans une ville du Tchad quelconque.



Ainsi, les objectifs poursuivis par ces Universiades sont, entre autres les suivantes : rapprocher et brasser les étudiants de toutes les provinces et de la zone CEMAC ; détecter et sélectionner les meilleurs talents pour les compétitions internationales.