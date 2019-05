Tchad : le ministre de l'Environnement défend le licenciement de 150 agents à la STE

Les députés ont auditionné ce mercredi 15 mai à l'Assemblée nationale, le ministre de l’Environnement, de l’eau et de la pêche, Sidick Abdelkerim Haggar, au cours d'une plénière présidé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moussa Kadam.



Le ministre a répondu à une question orale avec débat relative au licenciement de 150 agents de la direction générale de la Société tchadienne des eaux (STE).



D'après certains députés, le licenciement des agents est abusif et ne respecte pas le droit tchadien. De plus, la mission de la STE risquerait d'être compromise par ce licenciement massif.



"Les raisons avancées ne sont pas convaincantes. Le problème n'est pas seulement économique, il est plutôt managérial", a estimé le député Adoum Hindi Achair. Selon lui, l'Etat doit honorer ses factures à la STE. En tant que grand consommateur mais "mauvais payeur", le Gouvernement doit procéder au paiement de ses impayés, a relevé le député.



Pour le ministre, le licenciement des 150 agents fait parti de la réforme de la STE. "Le licenciement opéré à la STE n'est qu'un volet de la réforme projetée. Le personnel est pléthorique. Il a renforcé, en terme de ratio, le nombre d'agents qui travaillent par rapport aux abonnés. On se retrouve avec le chiffre d'un agent pour 119 abonnés, alors que la norme internationale est d'un agent pour 2000 abonnés. Un agent pour 2000 abonnés dans les autres pays, dans les sociétés semblables", a expliqué Sidick Abdelkerim Haggar qui a également déploré des compétences inadéquats aux missions assignées à la STE.



Le ministre a également été interrogé sur la prise en charge des 400 châteaux d'eau, la gestion de l'eau par la commune et les critères de la carte de distribution d'eau par la STE.