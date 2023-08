Tchad : le ministre de l’Environnement encourage à planter les arbres

En préparation de la prochaine célébration de la Semaine Nationale de l'Arbre, qui a lieu chaque année le 5 septembre prochain, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a fait une déclaration depuis son bureau.



Mahamat Abdelkerim Hanno a rappelé que ces derniers temps, la protection de l'environnement, la restauration des terres dégradées et la préservation de la biodiversité sont autant de préoccupations du président de la transition. Le département de l'Environnement s'apprête à lancer, sous le haut patronage du président de la République, la Semaine Nationale de l'Arbre le 5 septembre prochain.



Cette initiative vise à sensibiliser chaque Tchadienne et Tchadien, sur l'importance de l'arbre et, au-delà, à lutter contre la désertification.



Durant cette semaine, l'objectif est d'encourager chacun à planter au moins un arbre, compte tenu de la répartition inégale des précipitations dans notre pays. La plantation d'arbres dans certaines régions ne peut plus être retardée.



Le ministre invite les citoyens, ainsi que les organisations œuvrant dans le domaine de l'environnement à participer à cette initiative en plantant des arbres à travers tout le territoire national.



Il appelle également les responsables des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que les autorités religieuses du pays, à soutenir cette cause en sensibilisant sur l'importance de la plantation d'arbres.



Les délégués provinciaux de l'Environnement, en collaboration avec les autorités administratives, militaires, religieuses, les associations et les ONG travaillant dans le domaine de l'environnement, sont sollicités pour mettre en œuvre cette initiative.



Enfin, le ministre tient à saluer le travail remarquable accompli par de nombreux concitoyens, ainsi que par les associations et les ONG actives dans le domaine de l'environnement, qui ne cessent de participer activement en plantant des arbres à chaque opportunité.