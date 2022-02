Tchad : le ministre de l'Environnement met en garde contre l'absentéisme et le retard abusif

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, a instruit les directeurs généraux et techniques de son département face à l'absentéisme chronique et ls retards abusifs des agents dans leur lieu de travail, selon un note circulaire publiée ce 25 février 2022.



Le ministre appelle avec insistance et fermeté au respect strict des horaires de travail en vigueur dans l'administration publique.



Tous retards et absences injustifiés aux bureaux, ne peuvent être tolérés et exposent les contrevenants aux sanctions conformément aux textes en vigueur indique Mahamat Ahmat Lazina.