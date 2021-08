Tchad : le ministre de l'Hydraulique et la DG de la STE en mission à Amdjarass

À l'aéroport d'Amdjarass, la délégation ministérielle a été accueillie par le gouverneur Sidick Timan Deby et des responsables provinciaux, avant de se recueillir sur la tombe du Maréchal du Tchad.



Au cours d'une rencontre cet après-midi, le ministre Alio Abdoulaye Ibrahim a annoncé qu'un grand projet d'optimisation de l'alimentation en eau potable (AEP) d'Amdjarass verra le jour prochainement.



Selon le ministre, en réponse aux besoins et pour optimiser la déserte en eau, il est envisagé une solution pérenne pour la ville d'Amdjarass et les localités qui l'entourent. Il est prévu d'exploiter les eaux du barrage de Kariari et les drainer vers la ville d'Amdjarass tout en desservant les localités de Bahia, Birdouane et Berdaba.