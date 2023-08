Tchad : le ministre de la Communication en visite à Doba

En tournée de travail dans la zone méridionale du pays, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, a séjourné ce mardi 15 août 2023 à Doba, capitale de la province du Lor.



L’objectif de sa visite était de faire un état des lieux, et encourager les médias locaux à travailler dans le respect des règles du métier.



Le secrétaire général du Lor, Ngana Djékila, a dans son adresse d’accueil, exprimé sa joie pour cette visite du ministre qui, dit-il, va galvaniser les radios locales à mieux faire leur travail.



Tout en situant le but de cette mission, le ministre de la Communication Aziz Mahamat Saleh invite les autorités provinciales, et les différentes organisations non gouvernementales, à ne pas traiter les journalistes comme des mendiants. Mais plutôt, les appuyer dans l’exercice de leur métier.



L’aide à la presse, la formation des journalistes des médias publics et privés, ainsi que la mise en place d’un réseau d’information en temps réel dans les jours à venir pour tous les médias, sont entre autres points abordés par le ministre de la Communication, en présence des différentes corporations de cette province.



Il faut noter que le ministre et sa suite, accompagnés du directeur de l’ONAMA, Rachad Hassan Tahaa et du coordonnateur des radios privées Djoguidé Béasdé Denis, ont visité la radio ONAMA et la Voix du Paysan de Doba.