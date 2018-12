Tchad : le ministre de la Défense auprès des militaires déployés à l'Est

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale, Yaya Daoud Brahim a effectué cette semaine une mission à l'Est du Tchad dans les zones de défense n°9 et n°10. Il était accompagné du général de division Ahmat Youssouf Mahamat Itno, 1er adjoint au chef d'Etat major général des armées.



Le ministre a délivré un message du chef de l'Etat relatif à la sécurité dans la zone.



A Abéché, première étape de sa tournée, le ministre a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur du Ouaddaï. Il s'est aussitôt rendu à Gaz Beida sous escorte militaire.



A Tissi, dans la zone opérationnelle n°10, le ministre de la défense a encouragé les troupes et a donné des instructions. A Am-Timan, au quartier général de la zone n° 10, dernière étape de sa visite, le ministre et sa délégation ont eu des échanges avec les troupes déployées sur place.