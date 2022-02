Tchad : le ministre de la Défense est arrivé à Sarh

Le ministre délégué à la Présidence du Conseil, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général de corps d’armée Daoud Yaya Brahim, à la tête d’une forte délégation militaire, est arrivé ce 20 février 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari.



L’arrivée de la délégation ministérielle s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale. Le ministre a été accueilli à sa descente par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabache. L’objectif de la mission est l’inspection des troupes dans les casernes et la sensibilisation des forces de défense et de sécurité sur les enjeux des conflits intercommunautaires.



Le Moyen-Chari ayant été une zone de forte tension la semaine dernière, le patron des hommes en treillis a mis un accent particulier sur le rôle de l’armée dans le maintien de l’ordre et la prévention des conflits intercommunautaires, tout en prônant le dialogue, la paix et le vivre ensemble.