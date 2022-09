Tchad : le ministre de la Justice crée le Groupe de travail (E-Justice)

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains vient de mettre en place au sein du ministère de la Justice, un Groupe de Travail E- Justice, en abrégé « GT E-Just ».



Il est coordonné par le secrétaire général du ministère de la Justice, alors que le Programme des Nations Unies pour le Développement au Tchad (PNUD) en assure le secrétariat technique. Ce Groupe de travail a pour mandat d'assurer le suivi et la coordination des initiatives et actions liées à la transformation digitale de la justice au Tchad.



Par ailleurs, le Groupe de Travail aura pour mission de : établir une feuille de route et un calendrier de mise en œuvre des initiatives et actions liées à la transformation digitale de la justice au Tchad; assurer le rôle d'interface entre le ministère de la Justice, les autres départements ministériels et le PNUD, ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers dans la conduite du processus de transformation digitale de la justice au Tchad ; établir un cadre méthodologique et de suivi des initiatives sectorielles de dématérialisation de procédures judiciaires ; travailler en synergie avec le PNUD pour l'élaboration des orientations stratégiques et plans d'actions opérationnels pour la conduite du processus de digitalisation de la justice au Tchad ; iinformer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur les initiatives de transformation digitale de la justice au Tchad.