Tchad : le ministre de la Justice prescrit sur les demandes de formation

Dans une note-circulaire signée ce 22 septembre 2023, et adressée au personnel de son département, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Mahamat Ahmad Alhabo donne des prescriptions, au sujet des dossiers de demandes de formation, ou de régularisation de formation dans divers domaines, enregistrés par les services des ressources humaines.



Tout en encourageant les personnels à se perfectionner dans leur domaine de spécialité respective, il a tout de même prescrit certaines mesures. Ainsi donc, les autorisations de formation ne seront délivrées qu’en rapport avec le domaine de spécialisation (administration pénitentiaire, greffe, etc.,). Et les demandes de formation diplômantes dans d'autres domaines ne seront pas examinées.



Par ailleurs, pour les inscriptions de formation faites à l’insu des autorités du ministère de la Justice, les demandes de régularisation des formations ne seront pas examinées.



Enfin, toutes les demandes en vue des formations doivent requérir l’avis préalable du responsable hiérarchique direct, avant transmission au ministre de la Justice.