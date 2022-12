Tchad : le ministre de la Justice signe une note à l’attention des chefs de juridictions

Dans une note circulaire adressée ce 13 décembre aux chefs de juridictions, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Mahamat-Ahamad Alhabo constate que « les chefs de juridictions, chacun à son niveau, recrutent de manière anarchique des interprètes ad ‘hoc et d'autres personnels d'appui (chauffeurs, techniciens de surface plantons, etc.), sans lien avec les besoins réels des juridictions et sans en informer la chancellerie ».



Bien plus, des états de paiement sur les frais de Justice criminelle sont établis et envoyés dans les Trésors régionaux, pour paiement avec des montants souvent exorbitants.



Cela dit, si cette situation permet parfois de régler des problèmes urgents en mobilisant du personnel local, elle pose, selon le Garde des Sceaux, « de sérieuses difficultés avec les services financiers d'une part, et d'autre part, elle n'obéit pas à l'orthodoxie administrative et aux règles de management pour une bonne maitrise du personnel d'appui par la Direction des Ressources Humaines et de la Planification ».



Par conséquent, il est demandé aux chefs de Cour de transmettre à la Chancellerie, la liste des interprètes ad' hoc sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2022. Il s’agit de permettre aux services financiers de prendre en charge les paiements.



Par ailleurs, « il sera établi pour l'ensemble des juridictions, un arrêté avec les identités des personnes retenues pour une période d'un an renouvelable », conclut la note-circulaire.