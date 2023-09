Tchad : le ministre de la Réconciliation nationale dénonce les messages de haine sur les réseaux sociaux

Dans son allocution, le ministre Abderaman Koulamallah a exprimé sa préoccupation concernant la montée alarmante des messages de haine et des rumeurs sur les plateformes de médias sociaux. Il a souligné que ces contenus nuisibles pouvaient toucher même les jeunes enfants, mettant en lumière les conséquences néfastes que la diffusion de rumeurs malveillantes peut avoir sur les familles et les adolescents.



Le ministre a également évoqué la question de l'injustice sociale ressentie par la jeunesse, qui peut les pousser à exprimer leur frustration à travers les médias sociaux. Il a souligné l'importance pour les gouvernants d'écouter attentivement les préoccupations de la jeunesse et de travailler à résoudre les problèmes d'injustice sociale et d'exclusion.



La cérémonie de clôture a été honorée par la présence du Président de la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA), Abdéramane Barka, ainsi que du représentant du ministre de la Communication, Mbaïdiguim Elon.



Cette campagne numérique contre les messages de haine et les rumeurs sur les réseaux sociaux a été une initiative importante visant à promouvoir la cohésion sociale et à lutter contre la désinformation en ligne. Elle a également souligné l'importance de créer un environnement en ligne plus sûr et respectueux pour tous les utilisateurs des réseaux sociaux.