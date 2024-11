TCHAD Tchad: le ministre de la Santé a présidé la réunion-virtuelle mensuelle avec les partenaires

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 28 Novembre 2024



La rencontre a été ponctuée par une série d’exposés portant sur les actions réalisées en matière de la couverture santé universelle, la vaccination, la santé maternelle, néonatale et infantile et la planification conjointe avec les partenaires.

Le ministre de la Santé publique Dr Abdelmadjid Abderahim a dirigé ce mercredi 27 novembre 2024, la réunion-virtuelle, mensuelle avec les partenaires techniques et financiers.



A cette occasion, le ministre de la Santé publique a remercié les partenaires pour leur engagement aux côtés du gouvernement, dans l’amélioration de la prise en charge sanitaire.



Il a aussi rappelé l’importance de cette rencontre dont le but est de renforcer la collaboration avec les partenaires techniques et financiers dans l’optique de mettre en œuvre la vision du président de la République Mahamat Idriss Deby Itno, tendant à moderniser le système de santé, afin de faciliter l’accès aux soins de santé de qualité et dans l’équité.



Il était question lors de cette réunion, d’évaluer les activités réalisées, d’échanger sur les perspectives pour l’année 2025, discuter de la coordination conjointe et les meilleures méthodes à adapter pour plus des résultats.



Le directeur général adjoint de la Caisse Nationale d’Assurance Santé, Abdelsalam Hamat Djamousse a énuméré les activités réalisées et les actions futures. Il a expliqué les efforts fournis par le gouvernement, et les partenaires, pour le renforcement du processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle.



S’agissant de la vaccination, Dr Abdoulaye Amine Idriss, chef de service de la vaccination, a parlé des résultats partiels de la campagne contre la poliomyélite, accouplée à la supplémentation en vitamine A. Il a informé l’assistance de la prochaine campagne contre la fièvre jaune et les actions qui y sont liées.



Pour ce qui concerne la santé maternelle, la directrice de la santé de reproduction, Dr Khadidja Ahmadaye Abgrene, a présenté les priorités du pays en matière de réduction du taux de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Elle a listé ensuite les activités accomplies et celles en cours tout en citant les initiatives du ministère et ses partenaires.



Par rapport à la planification conjointe, la directrice générale de la planification, de la coopération et de l’information sanitaire, Dr Narassem Mbaidoum a indiqué que les démarches ont bien démarré et le programme se poursuit pour harmoniser les idées, classifier les priorités et planifier les actions. La représentante de l’OMS, Dr Anya Blanche s’est intéressé sur les résultats des actions antérieures, celles en cours, le chronogramme adopté pour chaque action, l’exécution des recommandations, la santé de reproduction et la vaccination.



Pour sa part, Dr Victor Ngongalah de l’Unicef a proposé la mobilisation des partenaires au tour des plans d’actions et des engagements pris avec les leaderships communautaires. Il a parlé également de la planification conjointe et des méthodes appropriées. La directrice pays de l’Onu sida au Tchad, Dr Françoise Ndayishimiyé a focalisé son intervention sur les activités de lutte contre le VIH sida, l’accessibilité, le procédé de la planification réussie, la santé mère- enfant et l’implication des communautés.



Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a insisté sur la mise en œuvre effective des activités planifiées pour réduire le taux de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, la poursuite coordonnée du processus de la couverture santé universelle et le renforcement du dispositif de la vaccination pour protéger les enfants.



Il faut mettre la communauté au cœur des actions pour mieux servir la population a martelé le ministre, ajoutant que la planification conjointe doit répondre aux exigences et préoccupations des usagers des services de santé.



Enfin, le ministre de la Santé publique a salué le courage des partenaires techniques et financiers et rassuré de la disponibilité de son département à consolider la collaboration et le partenariat pour plus des succès dans la conduite des activités.









