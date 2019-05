Tchad : le ministre de la Santé appelle à une gestion transparente des subventions

Le ministre de la Santé publique du Tchad, Aziz Mahamat Saleh et la directrice régionale de l’Afrique centrale du Fonds Mondial, Mme. Tina Draser ont signé, ce mercredi à N’Djamena, deux conventions de financement d’un montant de 34 millions d’euros pour le VIH et le renforcement des systèmes de santé et de 4,2 millions d'euros pour la tuberculose.



Ces deux nouvelles subventions visent à contribuer au renforcement du système de santé notamment le volet communautaire qui fera le lien entre les populations et les services de santé, réduisant ainsi les défis de répartition géographique. Cela permettra surtout d’améliorer la chaine d’approvisionnement du système de gestion des produits de santé et du système de collecte de données, a déclaré la directrice régionale de l’Afrique centrale du Fonds mondial, Mme. Tina Draser.



« Ces subventions permettront entre autres d’accroitre le nombre de personnes séropositives mises sous anti-rétroviraux à 81.390 en fin 2021, de traiter 6.390 femmes enceintes séropositives afin de prévenir la transmission du VIH/SIDA à leurs nouveaux nés et de dépister et de traiter 19.261 cas tuberculeux d’ici 2021 », a-t-elle ajouté.



Le Fonds mondial a investi depuis plus d’une quinzaine d’années un total de 167 millions de dollars américains sous forme de don. Ces financements ont permis d’atteindre des progrès remarquables dans la lutte contre les trois pandémies, selon le Fonds mondial.