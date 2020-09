Tchad : le ministre de la Santé demande la suspension de salaire des agents absents

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a demandé lundi, dans un courrier adressé au ministre des Finances et du Budget, d'instruire les services compétents afin de procéder à la suspension des salaires d'une liste d'agents absents de leurs postes.



Dans une note circulaire du 29 juillet 2020, il a été demandé aux agents absents de leurs lieux d'affectation de les regagner au plus tard le 7 août 2020.



"Après évaluation et un premier contrôle, il nous a été donné de constater que certains agents ne sont toujours pas présents à leurs lieux d'affectation pendant qu'ils continuent de percevoir indûment leur salaire", explique le ministre.



Les agents suspendus devront produire des justificatifs valables pour percevoir à nouveau leur salaire.



"Tout agent qui se trouverait dans cette situation, verrait son salaire suspendu, et ne pourrait être rétabli dans ses droits qu'après vérification de sa présence effective à son poste", précise l'inspecteur général par intérim du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Welba Raïwe Kolandi.