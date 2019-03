Tchad : le ministre de la Santé devant les députés

Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh a été auditionné ce matin par les députés au Palais de la Démocratie à Gassi. La séance a eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi.



Le chef du département de la santé a répondu à des questions sur la réforme de l'Ecole nationale des agents sanitaires et sociaux (ENASS), l'absence de réglementation de l'école privée de santé, le système nationale de santé publique et sur d'autres points inscrits à l'ordre du jour.



Le ministère de la Santé publique constitue l'une des priorités des politiques publiques de développement. A cet effet, nombre de plans et stratégies sont élaborés et mis en exécution par le Ministère avec l'appui précieux des partenaires Techniques et Financiers aux fins d'améliorer la situation sanitaire des populations à l'échelle nationale et aussi d'atteindre vaille que vaille les objectifs du Millénaire pour le Développement auxquels notre pays a souscrit depuis 2000, relève Nadji Ndoumanbé Kaldor, attaché de Presse et de Relations publiques au ministère de la Santé publique.