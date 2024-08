Tchad : le ministre de la Santé présente un bilan semestriel et les perspectives 2024

Dans sa présentation, la directrice de la vaccination, Dr Mbailamen Demian Antoinette, a exposé le contexte, les objectifs et les résultats de l’enquête sur la couverture vaccinale. Elle a évoqué les défis et les perspectives, notamment la nécessité de rattraper les enfants jusqu’à 59 mois, l'introduction de nouveaux vaccins contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée, le renforcement des capacités du personnel, la communication et la mobilisation sociale avec l’implication des médias et autres canaux appropriés, ainsi que le renforcement de l’engagement communautaire et de la capacité de la chaîne du froid et de la logistique.



Le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l’Enfant, Dr Mahamat Nour Abakar, a souligné dans sa présentation l’assistance apportée lors des caravanes organisées à travers le pays pour opérer gratuitement les personnes souffrant de fentes labiales et labiopalatines. De 2021 à 2023, 256 personnes ont été opérées.



Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dabsou Guidaoussou, a présenté la revue semestrielle des activités menées durant le premier semestre 2024, les succès enregistrés, les défis rencontrés et les perspectives. Il a également abordé le travail accompli par les délégations provinciales de la santé publique, les insuffisances constatées, les difficultés rencontrées et les actions menées par les programmes de lutte contre les maladies, la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose.



Il a également mis l'accent sur les maladies non transmissibles, la coordination, le suivi et la gouvernance, la faible mise en œuvre des plans d’actions, la collecte et la gestion des données, l’organisation des ateliers, les missions à l’étranger, le contrôle régulier des cliniques, l’insuffisance des médicaments et des ressources humaines, les défis liés aux infrastructures et équipements médico-techniques, les insuffisances des ressources financières nécessaires et les actions prioritaires pour les cinq prochains mois. Il a insisté sur le renforcement des capacités nationales, la prévention des risques et le renforcement de la surveillance épidémiologique.



Les conséquences des inondations et la réactivation déjà effective du dispositif dans toutes les provinces ont également été abordées, avec un encouragement de la population à utiliser les services de santé pour se protéger des maladies liées aux inondations. Il a souligné la nécessité d’un plan Marshall pour les ressources humaines, le renforcement des interventions, de la coordination et du partenariat avec les partenaires techniques et financiers pour mieux répondre aux besoins sanitaires des communautés.



Le ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que cette rencontre, élargie à tous les acteurs, vise à leur permettre d’appréhender les missions dévolues au ministère, le travail accompli pour améliorer la qualité de la prise en charge sanitaire, les défis à relever, les actions futures et le rôle de chacun dans la prévention et la lutte contre les maladies. Il a conclu en évoquant les objectifs fixés, les actions réalisées, les défis, les perspectives et la vision du Président de la République pour le système de santé.