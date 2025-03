Tchad : le ministre de la Santé préside la rencontre de la coordination inter-agence de vaccination

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim a présidé hier matin, la rencontre de la coordination inter-agence de vaccination, au sein de son ministère.



À cette occasion, les différents acteurs de la chaîne vaccinale ont dressé le bilan des activités réalisées, et annoncé des stratégies pour plus d'efficacité. Ainsi, Dr Mbaïlamem Demian Antoinette, directrice de la lutte contre la maladie, de la vaccination et la surveillance épidémiologique, a rappelé les performances vaccinales de de son institution.



Elle a aussi indiqué les activités futures, notamment deux tours de vaccination qui se dérouleront en avril et mai prochains. Partenaire incontournable, le représentant intérimaire de l'OMS, Dr Yam Abdoulaye est ravi du travail accompli.



Il a toutefois insisté sur le renforcement de la couverture vaccinale, la conservation des vaccins, ainsi que la formation des techniciens. Le ministre de l'Elevage et de la Production animale, Abderahim Awat Atteint a, quant à lui, souhaité un renforcement de la collaboration pour des résultats accrus dans la promotion de la santé mixte.