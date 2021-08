Tchad : le ministre de la Santé publique appelle à la vaccination contre le Covid-19

Dans une note d’information, le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, rappelle que « depuis quelques mois, plusieurs pays dans le monde et en particulier en Afrique, sont à nouveau menacés par une nouvelle vague de la pandémie à Covid-19 avec des nouveaux variants très contagieux et agressifs. Cette situation épidémiologique très préoccupante appelle tous les acteurs impliqués à redoubler d'efforts et des stratégies adaptées, innovantes et fortes. Parmi celles-ci stratégies, la principale pour l'heure, est la vaccination qui permettra d'éviter les formes graves et de réduire la mortalité ».



Ainsi, à l'instar des autres pays du monde, le Tchad a opté pour la vaccination afin de protéger sa population. Celle-ci est destinée, pour cette première phase, à toute personne de 18 ans et plus et revêt une importance particulière pour les personnes âgées, surtout celles affectées de maladies chroniques. Lancée depuis le 04 juin 2021, cette vaccination (gratuite), se poursuit et se déroule sur la base du volontariat avec des vaccins sûrs.



A cet effet, les sites retenus sont les suivantes : à Ndjamena (Hôpital Général de Référence Nationale, Hôpital Mère-Enfant, Hôpital de la Renaissance, Hôpital Militaire d'lnstruction (Garnison Militaire), Hôpital provincial de Farcha, CHU-Bon Samaritain de Walia, Centre internationale de vaccination, Clinique des Nations Unies, Clinique SOS). à Bongor : Hôpital provincial de Bongor ; à Abéché : Hôpital provincial d'Abéché à Moundou :Hôpital provincial de Moundou ; au Lac: Hôpital provincial de Bol, Liwa, Bagassoula ; à Doba : Hôpital provincial de Doba, à Mongo: Hôpital provincial de Mongo ; à Sarh:Hôpital provincial de Sarh et à Pala: Hôpital provincial de Pala.



En plus de ces sites fixes, des équipes mobiles sont mises à contribution à Ndjamena et dans les provinces afin de mieux rapprocher cette vaccination de la population. Les sites des autres délégations seront opérationnels au fur et à mesure. Le ministre de la Santé publique rappelle que « se faire vacciner et aider son entourage à se faire vacciner est un geste fort de solidarité nationale et de soutien aux efforts du gouvernement pour protéger toute la population du Tchad. Cela permettra également d'éviter les mesures drastiques de confinement ».



Enfin, il est demandé au personnel de santé ainsi qu'à l'ensemble des agents du ministère de la Santé Publique de participer à cette campagne, « aussi bien en allant se faire vacciner qu'en soutenant et encourageant leurs amis et familles, particulièrement les parents et personnes âgées, à le faire également ».