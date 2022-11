Tchad : le ministre de la Santé réagit à l’afflux massif des demandes d’affectation

Dans une note circulaire en date du 2 novembre 2022, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, porte à la connaissance du public que les demandes d'affectation sont momentanément suspendues dans son département ministériel.



En effet, il a été constaté un afflux massif des demandes d’affection en provenance d’autres ministères, pour le ministère de la Santé publique et de la Prévention, sans lien avec les profils recherchés.



Par ailleurs, le ministre de la Santé fait remarquer que cette situation qui prend de l’ampleur, risque de compromettre la maitrise des effectifs et la gestion efficiente des ressources humaines.