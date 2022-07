Tchad : le ministre de la Santé réceptionne des appareils de dialyse

Le ministre de la Santé publique a réceptionné 15 appareils médicaux de dialyse et une unité d'eau qui alimentera les appareils, des mains de l'ambassadeur d’Égypte au Tchad, ce 12 juillet 2022, à l'aéroport Hassan Djamous de Ndjamena.



C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale, du partage d'expérience et du renforcement des capacités et des formations, entre le Tchad et l'Égypte.



Le ministre de la Santé publique, Abdelmadjid Abdreahim, souligne que ces appareils vont permettre de résoudre des problèmes de prise en charge sanitaire au Tchad.



Enfin, pour l'ambassadeur d'Égypte au Tchad, Oussama Alhadi, ce don vise à assister le Tchad dans le cadre de la formation sanitaire entre les deux pays frères.